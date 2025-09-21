Sventato un tentativo di rivolta nel carcere di Caltagirone

Un tentativo di rivolta è stato sventato dalla polizia penitenziaria nella casa circondariale di Caltagirone. A renderlo noto è Giuseppe Zabatino, vice segretario regionale del sindacato F.S.A. C.N.P.P.S.PP. Secondo quanto riferito dal sindacato, nella giornata di ieri, 20 settembre, un detenuto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

