Supplenze docenti tra graduatorie d’istituto e interpelli | le ultime notizie QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Lunedì 22 settembre alle 15 | 30
L'anno scolastico è partito da pochi giorni, per migliaia di docenti, però, il futuro non è ancora definito. Tra bollettini e interpelli, quali saranno le prossime procedure che riguardano gli insegnanti? Sullo sfondo, poi, c'è anche il concorso PNRR 3, senza dimenticare i percorsi abilitanti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: supplenze - docenti
GPS docenti ripubblicate per le supplenze 2025/26 [AGGIORNATO]
Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di oggi 8 settembre
Supplenze docenti 2025/26: nomine secondo, terzo, quarto bollettino [AGGIORNATO]
Gli interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a venerdì 19 settembre https://www.scuolainforma.news/interpelli-supplenze-docenti-2025-26-le-pagine-degli-uffici-scolastici-con-tutti-gli-avvisi-in-aggiornamento/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR4-Z_IrFfsSQ - facebook.com Vai su Facebook
Supplenze da GPS 2025/26: i docenti lamentano errori nelle nomine, gli Uffici Scolastici rispondono [AGGIORNATO] - X Vai su X
Supplenze docenti 2025: docenti non nominati da GPS in attesa di incarico da graduatorie di istituto e interpelli. RISPOSTE AI QUESITI - La segretaria generale Anief Chiara Cozzetto ha risposto alle domande dei nostri lettori nel corso di un question time nei canali ... Scrive orizzontescuola.it
Supplenze docenti 2025/26 da interpello: come funziona il punteggio. Pillole di Question Time - Puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube) dedicata agli interpelli. Secondo orizzontescuola.it