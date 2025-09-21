Supplenze docenti 2025 26 | ecco alcuni interpelli con scadenza 22 settembre
Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 202526: ecco alcuni interpelli con scadenza 22 settembre . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS docenti ripubblicate per le supplenze 2025/26 [AGGIORNATO]
Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di oggi 8 settembre
Supplenze docenti 2025/26: nomine secondo, terzo, quarto bollettino [AGGIORNATO]
Docenti immessi in ruolo 2025/26: possono accettare supplenze? Possono chiedere trasferimento? - I docenti immessi in ruolo nel 2025/2026 possono presentare domanda di mobilità, se rientranti in una delle deroghe previste dal CCNL 19/21, come recepite dal CCNI mobilità 2025/28. orizzontescuola.it scrive
Supplenze docenti 2025/26 da interpello: come funziona il punteggio. Pillole di Question Time - Puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube) dedicata agli interpelli. Lo riporta orizzontescuola.it