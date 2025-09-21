Supermercato illegale a Tor Sapienza Il cibo rubato rivenduto in strada
Cioccolata, scarpe, pentole. Ma anche cibo su cui c'è il sospetto che possa essere stato rubato, presumibilmente da supermercati e mense scolastiche, per poi essere rivenduto illegalmente. Ancora un blitz della polizia locale che ha dichiarato "guerra" ai mercatini abusivi. Sabato notte i caschi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Supermercato illegale a Tor Sapienza. Il cibo rubato rivenduto in strada; Derubati davanti le casse automatiche del supermercato. Il racconto di una coppia di non udenti; Gli rubano la bici fuori dal supermercato: studente la ritrova al campo rom grazie al gps.
Rapinatori al supermercato Ipercarni, poi la fuga in auto - Rapina da Ipercarni a Tor Sapienza, con due banditi che nella serata di martedì 12 agosto hanno cercato di mettere a segno il colpo. Riporta romatoday.it