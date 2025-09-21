Superlega il derby della Sir lo vince l' Italia
Roberto Russo e Simone Giannelli da una parte, Seba Solè dall'altra. Era questo il motivo principale di interesse che offriva Italia - Argentina, la sfida valida per gli ottavi di finale dei mondiali in corso di svolgimento nelle Filippine.E ad avere la meglio, piuttosto nettamente, è stata la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: superlega - derby
SUPERLEGA. Milano e Monza debuttano in casa. Derby d’andata il 2 novembre
Aspettando l’esordio in SuperLega. Yuasa, la corsa abbonamenti. L’attesa per il derby con la Lube
Superlega, il derby della Sir lo vince l'Italia; VNL, il derby della Sir lo vince Semeniuk; Volley Nations League, l'Italia di Giannelli stende la Polonia di Semeniuk.
Superlega, domani altro test interessante per la Sir - Lo schieramento, che vedrà anche l'impiego del francese Roure, prossimo ai saluti (giovedì lascerà il gruppo), sarà composto da Argilagos in regia, in diagonale Ben Tara, Plotnytskyi in coppia con ...
Federico Crosato si unisce alla Sir Susa Vim Perugia per la superlega maschile - PERUGIA – Come da noi anticipato settimane addietro ora arriva la conferma dalla società sportiva Sir Susa Vim Perugia per l'ingaggio di un altro centrale per la prossima stagione di superlega