Grandissima prestazione di Elisabatta Cocciaretto che ha battuto Emma Navarro nella prima gara della finale di Billie Jean King Cup in corso si svolgimento a Shenzhen in Cina. L'azzurra ha avuto la meglio in due set (6-4, 6-4) piegando la resistenza dell'americana. Ora la sfida Italia-Usa proseguirà con l'incontro tra Jasmine Paolini e Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Super Cocciaretto, Italia avanti 1-0 nella finale di Billie Jean King Cup di tennis