Super Cocciaretto Italia avanti 1-0 nella finale di Billie Jean King Cup di tennis

Feedpress.me | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandissima prestazione di Elisabatta Cocciaretto che ha battuto Emma Navarro nella prima gara della finale di Billie Jean King Cup in corso si svolgimento a Shenzhen in Cina. L'azzurra ha avuto la meglio in due set (6-4, 6-4) piegando la resistenza dell'americana. Ora la sfida Italia-Usa proseguirà con l'incontro tra Jasmine Paolini e Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Feedpress.me

super cocciaretto italia avanti 1 0 nella finale di billie jean king cup di tennis

© Feedpress.me - Super Cocciaretto, Italia avanti 1-0 nella finale di Billie Jean King Cup di tennis

In questa notizia si parla di: super - cocciaretto

Wimbledon, è già super Italia: Cocciaretto spazza via in meno di un'ora la n. 3 al mondo Pegula! Bene Sonego, ko Arnaldi

Elisabetta Cocciaretto, che peccato! Cede a Bencic al super tie-break dopo aver lottato come una leonessa a Wimbledon

LIVE BJK Cup Finals, Italia-Usa 1-0: super Cocciaretto! Parte Paolini-Pegula; Tennis, Billie Jean King Cup: Cocciaretto batte Navarro, Italia avanti 1-0 sugli Stati Uniti; Cocciaretto da favola: Italia avanti 1-0 sugli Stati Uniti nella BJKC.

super cocciaretto italia avantiSuper Cocciaretto, Italia avanti 1-0 nella finale di Billie Jean King Cup di tennis - Grandissima prestazione di Elisabatta Cocciaretto che ha battuto Emma Navarro nella prima gara della finale di Billie Jean King Cup in corso si svolgimento a ... Si legge su gazzettadelsud.it

super cocciaretto italia avantiPaolini-Errani super: la vittoria nel doppio porta l'Italia in finale di BJK Cup! - La Kostyuk vince in due set il primo match singolare per l'1- Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Super Cocciaretto Italia Avanti