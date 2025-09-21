Super Cocciaretto Italia avanti 1-0 nella finale di Billie Jean King Cup di tennis
Grandissima prestazione di Elisabatta Cocciaretto che ha battuto Emma Navarro nella prima gara della finale di Billie Jean King Cup in corso si svolgimento a Shenzhen in Cina. L'azzurra ha avuto la meglio in due set (6-4, 6-4) piegando la resistenza dell'americana. Ora la sfida Italia-Usa proseguirà con l'incontro tra Jasmine Paolini e Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Feedpress.me
