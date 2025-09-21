Super Cocciaretto! Domina Navarro e porta l' Italia a un passo dalla BJK Cup

21 set 2025

L'azzurra supera l'americana per due set a zero nel primo singolare della finale di Shenzhen e ci regala il primo punto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Wimbledon, è già super Italia: Cocciaretto spazza via in meno di un'ora la n. 3 al mondo Pegula! Bene Sonego, ko Arnaldi

Elisabetta Cocciaretto, che peccato! Cede a Bencic al super tie-break dopo aver lottato come una leonessa a Wimbledon

