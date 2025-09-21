Sull' estrazione del gas a Bomba è tutti contro tutti | il progetto diventa terreno di scontro politico e sulle alleanze

Diventa terreno di scontro politico con un “tutti contro tutti” il progetto di estrazione di gas dal lago di Bomba, per il quale nella serata di domenica 21 settembre è in programma un'assemblea pubblica. L'ex assessore Nicola Campitelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Di Marco sull'estrazione del gas a Bomba: “Il governo e la giunta Marsilio voltano le spalle al territorio"

Trivelle sul lago di Bomba. L'Unione dei Comuni montani vuole vederci chiaro, LNEnergy propone 'compensazioni' - Il giacimento di gas denominato “Colle Santo” in territorio di Bomba (Ch) al centro di un tavolo di concertazione richiesto dalla ditta proponente, la LNEnergy Srl, capitanata dall'amministratore dele ... Segnala abruzzolive.tv

Trivelle sul lago di Bomba. Confindustria festeggia e chiude accordi, ma il territorio non ci sta. 'Inquinamento spacciato per transizione' - Confindustria festeggia e chiude accordi, ma il territorio non ci sta. abruzzolive.tv scrive