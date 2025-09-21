Sull' estrazione del gas a Bomba è tutti contro tutti | il progetto diventa terreno di scontro politico e sulle alleanze

Chietitoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diventa terreno di scontro politico con un “tutti contro tutti” il progetto di estrazione di gas dal lago di Bomba, per il quale nella serata di domenica 21 settembre è in programma un'assemblea pubblica. L'ex assessore Nicola Campitelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sull - estrazione

Di Marco sull'estrazione del gas a Bomba: “Il governo e la giunta Marsilio voltano le spalle al territorio"

Sull'estrazione del gas a Bomba è tutti contro tutti: il progetto diventa terreno di scontro politico e sulle alleanze; Assemblea pubblica a Bomba sul progetto di estrazione del gas; Assemblea pubblica a Bomba sul progetto di estrazione del gas.

sull estrazione gas bombaTrivelle sul lago di Bomba. L'Unione dei Comuni montani vuole vederci chiaro, LNEnergy propone 'compensazioni' - Il giacimento di gas denominato “Colle Santo” in territorio di Bomba (Ch) al centro di un tavolo di concertazione richiesto dalla ditta proponente, la LNEnergy Srl, capitanata dall'amministratore dele ... Segnala abruzzolive.tv

Trivelle sul lago di Bomba. Confindustria festeggia e chiude accordi, ma il territorio non ci sta. 'Inquinamento spacciato per transizione' - Confindustria festeggia e chiude accordi, ma il territorio non ci sta. abruzzolive.tv scrive

Cerca Video su questo argomento: Sull Estrazione Gas Bomba