Sulemana avverte la Juventus | Hanno molti calciatori forti ma posso già fare una promessa ai tifosi dell’Atalanta

Juventusnews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulemana, l’esterno dellAtalanta è l’uomo copertina del posticipo: esalta l’atteggiamento della squadra e non si nasconde per la prossima sfida. È stato l’uomo copertina, il protagonista assoluto della vittoria travolgente dell’ Atalanta  sull’ Olimpico  di  Torino.  Kamaldeen Sulemana  ha trascinato la Dea con una prestazione di altissimo livello, coronata da un gol che inseguiva da tempo. Nel post-partita, ai microfoni di  DAZN, l’esterno ghanese ha raccontato tutta la sua gioia, per poi proiettarsi con grande carica e ambizione verso il prossimo, attesissimo impegno contro la  Juventus. Sulemana: la gioia e la carica del protagonista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

