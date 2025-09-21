Sulemana, l’esterno dell’Atalanta è l’uomo copertina del posticipo: esalta l’atteggiamento della squadra e non si nasconde per la prossima sfida. È stato l’uomo copertina, il protagonista assoluto della vittoria travolgente dell’ Atalanta sull’ Olimpico di Torino. Kamaldeen Sulemana ha trascinato la Dea con una prestazione di altissimo livello, coronata da un gol che inseguiva da tempo. Nel post-partita, ai microfoni di DAZN, l’esterno ghanese ha raccontato tutta la sua gioia, per poi proiettarsi con grande carica e ambizione verso il prossimo, attesissimo impegno contro la Juventus. Sulemana: la gioia e la carica del protagonista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sulemana avverte la Juventus: «Hanno molti calciatori forti ma posso già fare una promessa ai tifosi dell’Atalanta»