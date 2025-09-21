Sul palco senza polemiche Firenze e Pontedera | Uniti per tornare teatro nazionale

"La sfida è riprenderci lo status di ’nazionale’ tutti e tre insieme". Parola di Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, in merito alla posizione del Teatro Era nell’ambito della Fondazione Teatro della Toscana. Dopo l’incontro di venerdì scorso con l’assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini – e non con la sindaca Sara Funaro – il primo cittadino di Pontedera (che è anche vicepresidente della Fondazione) chiarisce i rumors sulle tensioni interne alla Fondazione, nate in seguito al declassamento deciso dalla Commissione consultiva per il teatro del Mic. A Pontedera il regista Roberto Bacci, fondatore del Centro per la sperimentazione e ricerca teatrale e direttore artistico per anni del Teatro Era, quest’estate, senza tanti giri di parole, in un’intervista al nostro giornale, ha dichiarato: "Senza lo status di teatro nazionale non avrebbe più senso stare insieme a Firenze". 🔗 Leggi su Lanazione.it

