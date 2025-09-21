Sul palco senza polemiche Firenze e Pontedera | Uniti per tornare teatro nazionale

Lanazione.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La sfida è riprenderci lo status di ’nazionale’ tutti e tre insieme". Parola di Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, in merito alla posizione del Teatro Era nell’ambito della Fondazione Teatro della Toscana. Dopo l’incontro di venerdì scorso con l’assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini – e non con la sindaca Sara Funaro – il primo cittadino di Pontedera (che è anche vicepresidente della Fondazione) chiarisce i rumors sulle tensioni interne alla Fondazione, nate in seguito al declassamento deciso dalla Commissione consultiva per il teatro del Mic. A Pontedera il regista Roberto Bacci, fondatore del Centro per la sperimentazione e ricerca teatrale e direttore artistico per anni del Teatro Era, quest’estate, senza tanti giri di parole, in un’intervista al nostro giornale, ha dichiarato: "Senza lo status di teatro nazionale non avrebbe più senso stare insieme a Firenze". 🔗 Leggi su Lanazione.it

sul palco senza polemiche firenze e pontedera uniti per tornare teatro nazionale

© Lanazione.it - Sul palco senza polemiche. Firenze e Pontedera: "Uniti per tornare teatro nazionale"

In questa notizia si parla di: palco - polemiche

Glastonbury 2025: indagini sui messaggi politici dal palco. Polemiche e prese di posizione

Elodie tra palco e polemiche: gesto virale al Summer Festival

Sul palco a Bari omaggia fan disabile, Venditti chiude le polemiche: "Siamo più che amici"

Sul palco senza polemiche. Firenze e Pontedera: Uniti per tornare teatro nazionale; Concerto per Gaza e Palestina a Firenze il 18 settembre, da Piero Pelù agli Afterhours: l'elenco degli artisti; Live Report. Firenze Rocks 2025, stavolta non ce n'è per nessuno: Guns N' Roses pazzeschi!.

palco senza polemiche firenzeSul palco senza polemiche. Firenze e Pontedera: "Uniti per tornare teatro nazionale" - L’assessore Bettarini: "Ci siamo visti per organizzare al meglio l’attività". Secondo lanazione.it

palco senza polemiche firenzeGuè scappa dal palco di Miss Italia subito dopo l'esibizione: è polemica - Polemica sul palco della manifestazione di Miss Italia (che ha eletto Katia Buchicchio, 18enne della Basilicata) per la "fuga" dal palco di Guè. Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Palco Senza Polemiche Firenze