Sul nodo Meazza il sindaco rischia

Giovedì il voto: in maggioranza sette contrari, senza l’aiuto dell’opposizione la delibera verrà respinta. Il primo cittadino aveva parlato di dimissioni nel caso di sconfitta, poi. 🔗 Leggi su Laverita.info

Inter, il nodo scudo penale per il Meazza

San Siro, vertice Sala-maggioranza: in bilico i paletti fissati dal Comune, e crescono i dubbi. “Poco verde e meno soldi alla zona”; San Siro resta nel limbo mentre Euro 2032 si avvicina; Vertice sul Meazza. Scavuzzo in campo per convincere il Pd.

Altro che ‘campo largo’: il nuovo stadio di San Siro rischia di essere il camposanto della sinistra - Uno degli obiettivi dichiarati è quello di poter attrezzare postazioni Vip, dove alle partite più importanti si dovranno pagare biglietti da centinaia di euro ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

