Sui sentieri della Borgogna | viaggio attraverso vigneti leggendari e castelli dimenticati

Le dolci colline della Borgogna si svelano lentamente al viaggiatore, come pagine di un manoscritto antico che racconta di monasteri secolari, vigneti celebrati in tutto il mondo e castelli da fiaba che sembrano emersi dalle pagine di un libro di cavalieri. Questa terra del vino e della storia invita a un viaggio che è insieme pellegrinaggio enogastronomico e immersione nell'arte medievale, dove ogni borgo custodisce segreti millenari e ogni vigna porta con sé il sapore di tradizioni ancestrali. Dal maestoso monastero di Cluny alle strade lastricate di Digione, dalla magia sospesa di Flavigny-sur-Ozerain alle cantine sacre del Clos de Vougeot, l'itinerario si snoda attraverso paesaggi che hanno ispirato artisti e conquistatori, monaci e viticoltori.

