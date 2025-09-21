Sucic Inter il croato pronto a rilanciarsi? Chivu prepara questi cambi in vista del Sassuolo

Sucic Inter, il croato in rampa di lancio: il giovane centrocampista croato pronto a prendersi la scena a San Siro contro il Sassuolo. Questa sera a San Siro l’ Inter affronterà il Sassuolo in una gara importante per ritrovare continuità anche in campionato, dopo l’entusiasmo per il successo europeo. Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, è orientato a effettuare qualche cambio nella formazione titolare, valutando attentamente le condizioni dei suoi uomini più rappresentativi. Il principale dubbio resta quello legato a Lautaro Martinez, capitano interista. L’argentino ha recuperato dai problemi fisici ma va verso la panchina: il tecnico non vuole correre rischi e potrebbe riproporre dal primo minuto Francesco Pio Esposito, giovane attaccante classe 2005, al fianco di Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic Inter, il croato pronto a rilanciarsi? Chivu prepara questi cambi in vista del Sassuolo

In questa notizia si parla di: sucic - inter

Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia

Sucic racconta: «Qui all’Inter un gruppo stupendo, Chivu ci ha motivati! Brozovic, Perisic e Kovacic mi hanno detto di…»

Ultimissime Inter LIVE: la probabile formazione anti Fluminense, l’annuncio di Chivu su Pio Esposito, parla Sucic

Inter, Chivu rilancia Sucic: ecco chi gli farà posto. “Per Luis Henrique e Diouf invece…” - X Vai su X

Sky - Inter-Sassuolo, si rivede Acerbi. Lautaro o Esposito al fianco di Thuram, Sucic e Frattesi scalpitano. - facebook.com Vai su Facebook

Sucic ha già stregato Chivu: ecco come può giocare il nuovo rinforzo dell'Inter; Sucic conquista Chivu con l'assist per Thuram: la reazione estasiata del tecnico dell'Inter catturata dalle telecamere; Inter, Sucic come Brozovic? L’agente Cavaliere: “Più pronto fisicamente, ma simili”.

Inter, Chivu rilancia Sucic: ecco chi gli farà posto. “Per Luis Henrique e Diouf invece…” - Il centrocampista croato, dopo le panchine con Juve e Ajax, dovrebbe partire dal 1' questa sera con il Sassuolo ... Lo riporta msn.com

Inter, Sucic: “Voglio vincere tutto”, poi le parole al miele per Chivu - Petar Sucic punta in alto con la maglia dell'Inter: il centrocampista croato lancia un segnale forte a mister Chivu. Riporta spaziointer.it