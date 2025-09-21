Studente 14enne suicida in mille alla fiaccolata in suo onore
A Santi Cosma e Damiano, in mille un posto in prima fila gliel'hanno conservato non al banco di scuola, come sperava Paolo in uno dei suoi ultimi messaggi, ma nei ricordi. La piccola comunità in provincia di Latina ieri sera, con una fiaccolata, ha abbracciato i genitori del 14enne vittima di bullismo, suicida nella sua cameretta. La commozione e il silenzio rotti solo dalle parole di vicinanza, carezze stavolta, non pugni, che avevano colpito Paolo, tante, troppe volte, da alcuni compagni di classe, come denunciato dai familiari. Sparsi nel corteo, oltre a tanti cittadini del paese, anche qualche studente della scuola frequentata dal 14enne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
