Struttura ' abusiva' e festa fuori orario | il questore stoppa gli eventi

Disposta la sospensione immediata degli eventi organizzati in via del Pallone. Il provvedimento scaturisce da un'indagine congiunta di polizia locale e di Stato. Gli agenti, come riferisce la questura, la notte tra il 18 e il 19 agosto, sono intervenuti, accertando lo svolgimento di un evento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Ispezioni in B&B e alloggi turistici, diverse le irregolarità. Scoperta una struttura abusiva

Controlli di Carabinieri e Polizia Locale: festa abusiva in un agriturismo, struttura chiusa per carenze igieniche

Udine, 11 denunciati per occupazione abusiva: cosa è successo nella struttura di accoglienza

Una struttura abusiva. Ordinato lo sgombero ai volontari dei gatti: "Ma era lì da tempo"

Attorno alla struttura chiusa da 2 anni è sorta una discarica abusiva

Una struttura abusiva. Ordinato lo sgombero ai volontari dei gatti: "Ma era lì da tempo" - Il Comune ha intimato all’associazione che cura la colonia ai Piomboni di rimuovere tutto ciò che si trova nel manufatto sull’isolotto. Scrive ilrestodelcarlino.it

Festa abusiva con 300 persone in un agriturismo, scoperti lavoratori minorenni e carenze igieniche: scatta il sequestro - Un vaso di Pandora quello aperto dai carabinieri grazie a una festa abusiva, che ha portato alla scoperta di numerose irregolarità. Come scrive fanpage.it