Strada verso la dittatura | bufera su Trump dopo il nuovo attacco ai magistrati

Le recenti azioni di Donald Trump, descritte dal leader democratico del Senato Chuck Schumer come un “percorso verso la dittatura”, hanno sollevato forti preoccupazioni riguardo all’indipendenza del Dipartimento di Giustizia negli Stati Uniti. Le critiche di Schumer si sono scatenate a seguito di una serie di eventi che sembrano indicare un tentativo da parte di Trump di utilizzare il sistema giudiziario per vendicarsi dei suoi avversari politici e per eludere le conseguenze legali delle sue azioni. Al centro di questa controversia vi è il suo intervento diretto nelle indagini e nelle nomine di figure chiave all’interno del Dipartimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
