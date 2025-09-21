Stra Azzano le foto della corsa di Seravezza
Seravezza (Lucca), 21 settembre 2025 – Una splendida giornata di sport ha fatto da cornice alla 4ª edizione della Stra Azzano, che ha visto la partecipazione di 250 podisti competitivi e di circa 300 camminatori, animando le vie di Azzano di Seravezza sin dalle prime ore del mattino. La gara competitiva di 10 km, valida come: Campionato toscano individuale e di società master di corsa in montagna, Campionato toscano assoluto, e categorie Promesse e Juniores MF, ha preso il via alle ore 9.00 da Piazza San Michele, cuore pulsante del paese. Non solo agonismo: alle 9.50 è partita anche la camminata ludico-motoria, aperta a tutti, con percorsi adattati per i più piccoli, rendendo l’evento una vera festa di sport e comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
