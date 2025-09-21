Storie e memorie di antiche botteghe e mestieri scomparsi

Dopo il successo della mostra fotografica, oggi alle 16.30 in piazza 13 Dicembre a Montemarcello sarà presentato il libro “Ameglia storie e memorie. O’ Travagio”, autori Alice Lombardi e Simone Baldoni, con la direzione editoriale dell’assessore Marzia Ratti. La realizzazione del volume è stata promossa dal Comune di Ameglia, editore De Ferrari. Un’opera che nasce dopo la positiva esperienza della mostra fotografica, esposta nel 2022 in tutte le frazioni del territorio amegliese. Raccoglie scatti sapientemente restaurati e digitalizzati da Daniele Barraco, che ritraggono i mestieri, le attività lavorative e le antiche botteghe nell’Ameglia di fine 1800 e dei primi del 1900. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Storie e memorie di antiche botteghe e mestieri scomparsi

