’Storie di frazioni’ alla scoperta di Marrara | Tradizioni e futuro vanno a braccetto
Un pomeriggio dedicato a Marrara e alla scoperta del suo territorio. Oggi, alle 17, la frazione sarà protagonista di un evento per la rassegna ’Storie di frazioni’, iniziativa del Comune. L’evento, organizzato con l’associazione Terre del Po di Primaro, realtà scelta per la ricorrenza dei dieci anni dalla sua nascita, si propone di raccontare le trasformazioni del territorio. "La rassegna ‘Storie di Frazioni’ rappresenta uno dei molti progetti di questa Amministrazione nati con il fine di valorizzare e preservare l’identità e la storia delle nostre comunità locali – dichiara l’assessore alle Frazioni Cristina Coletti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: storie - frazioni
'Storie di frazioni', un pomeriggio alla scoperta di Marrara e del Po di Primaro
Un pomeriggio dedicato a Marrara e alla scoperta del suo territorio. Domenica 21 settembre alle 17,00 la frazione sarà protagonista di un evento nell’ambito della rassegna “Storie di Frazioni”, iniziativa dell’Amministrazione Comunale che punta alla valorizza - facebook.com Vai su Facebook
“Storie di frazioni”: un pomeriggio alla scoperta di Marrara - X Vai su X