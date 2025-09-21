Un pomeriggio dedicato a Marrara e alla scoperta del suo territorio. Oggi, alle 17, la frazione sarà protagonista di un evento per la rassegna ’Storie di frazioni’, iniziativa del Comune. L’evento, organizzato con l’associazione Terre del Po di Primaro, realtà scelta per la ricorrenza dei dieci anni dalla sua nascita, si propone di raccontare le trasformazioni del territorio. "La rassegna ‘Storie di Frazioni’ rappresenta uno dei molti progetti di questa Amministrazione nati con il fine di valorizzare e preservare l’identità e la storia delle nostre comunità locali – dichiara l’assessore alle Frazioni Cristina Coletti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Storie di frazioni’, alla scoperta di Marrara: "Tradizioni e futuro vanno a braccetto"