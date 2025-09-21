Stop ai raid dei cani pericolosi Arriva l’ordinanza del sindaco
Tolleranza zero nei confronti di chi non sa gestire cani con grado di pericolosità elevato. Sono arrivate due giorni fa tre ordinanze del sindaco Paolo Calcinaro, nei confronti di altrettanti cani, protagonisti di episodi di aggressione all’incrocio tra via Zeppilli e la zona San Francesco. Non si contano i cani e i proprietari che si sono trovati addosso i tre animali, abituati a scappare dal recinto di casa, per settimane non si riusciva a trovare una possibile soluzione, si arrivava alla multa per mancata custodia e poco altro e intanto le aggressioni sono continuate, almeno tre i cagnolini finiti con gravissime ferite dal veterinario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Stop ai raid dei cani pericolosi. Arriva l’ordinanza del sindaco; Pavoni e galline sbranati da cani a Breda di Piave: «È la terza volta, sono pericolosi».
Stop ai raid dei cani pericolosi. Arriva l’ordinanza del sindaco - Dovranno essere tenuti in sicurezza e la rieducazione certificata da un professionista. Segnala ilrestodelcarlino.it
Lombardia, ok commissione Sanità a patentino per cani potenzialmente pericolosi - Per la valutazione della capacità del conduttore del cane e delle caratteristiche psicofisiche dell’animale, al termine del percorso formativo, sarà somministrato un test di controllo (Cae- tg24.sky.it scrive