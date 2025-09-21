Stop ai raid dei cani pericolosi Arriva l’ordinanza del sindaco

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tolleranza zero nei confronti di chi non sa gestire cani con grado di pericolosità elevato. Sono arrivate due giorni fa tre ordinanze del sindaco Paolo Calcinaro, nei confronti di altrettanti cani, protagonisti di episodi di aggressione all’incrocio tra via Zeppilli e la zona San Francesco. Non si contano i cani e i proprietari che si sono trovati addosso i tre animali, abituati a scappare dal recinto di casa, per settimane non si riusciva a trovare una possibile soluzione, si arrivava alla multa per mancata custodia e poco altro e intanto le aggressioni sono continuate, almeno tre i cagnolini finiti con gravissime ferite dal veterinario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

stop ai raid dei cani pericolosi arriva l8217ordinanza del sindaco

© Ilrestodelcarlino.it - Stop ai raid dei cani pericolosi. Arriva l’ordinanza del sindaco

In questa notizia si parla di: stop - raid

Iran firma lo stop alla cooperazione con l’Aiea. Teheran: “Siti nucleari gravemente danneggiati dai raid”

Raid Israele in Siria, Rubio: “Concordati passi specifici per stop violenze”

Tajani a Israele:aiuti a Gaza,stop raid

Stop ai raid dei cani pericolosi. Arriva l’ordinanza del sindaco; Pavoni e galline sbranati da cani a Breda di Piave: «È la terza volta, sono pericolosi».

stop raid cani pericolosiStop ai raid dei cani pericolosi. Arriva l’ordinanza del sindaco - Dovranno essere tenuti in sicurezza e la rieducazione certificata da un professionista. Segnala ilrestodelcarlino.it

Lombardia, ok commissione Sanità a patentino per cani potenzialmente pericolosi - Per la valutazione della capacità del conduttore del cane e delle caratteristiche psicofisiche dell’animale, al termine del percorso formativo, sarà somministrato un test di controllo (Cae- tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stop Raid Cani Pericolosi