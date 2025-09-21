Tolleranza zero nei confronti di chi non sa gestire cani con grado di pericolosità elevato. Sono arrivate due giorni fa tre ordinanze del sindaco Paolo Calcinaro, nei confronti di altrettanti cani, protagonisti di episodi di aggressione all’incrocio tra via Zeppilli e la zona San Francesco. Non si contano i cani e i proprietari che si sono trovati addosso i tre animali, abituati a scappare dal recinto di casa, per settimane non si riusciva a trovare una possibile soluzione, si arrivava alla multa per mancata custodia e poco altro e intanto le aggressioni sono continuate, almeno tre i cagnolini finiti con gravissime ferite dal veterinario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stop ai raid dei cani pericolosi. Arriva l’ordinanza del sindaco