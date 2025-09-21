Stefano Mei | Jacobs si ritira? Uno sfogo Tortu recuperabile Iapichino serata sbagliata È atletica-mania

Stefano Mei ha tracciato il proprio bilancio sui Mondiali 2025 di atletica durante la conferenza stampa conclusiva svolta a Casa Atletica Italiana, al Blue Note Place di Tokyo: “ Qui abbiamo portato una squadra molto ampia, a ragion veduta, con 89 atleti perché in questi quattro anni e mezzo i ragazzi hanno dimostrato di meritarsi tutto e la fiducia è stata ben riposta. Si è avuta di nuovo una sensazione di compattezza: non tutti potevano andare in finale, nel percorso di trasformazione è normale che sia così ”. Il numero 1 dell’atletica tricolore si è soffermato sulle sette medaglie (record superato), ma anche su quello che è mancato: “ Massimo Stano non c’era, Andy Diaz è stato frenato da un problema fisico, Larissa Iapichino ha trovato una serata sbagliata, altri campioni olimpici di Tokyo come Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs si sono presentati in condizioni non ideali e ci può stare. 🔗 Leggi su Oasport.it

