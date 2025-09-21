Stefano De Martino lite pubblica con Caroline Tronelli | l’indiscrezione su Belen

Cosa è successo in un ristorante di Roma?. Non è un periodo sereno per Stefano De Martino, che negli ultimi mesi sembra collezionare problemi e polemiche. Dopo il furto del suo costoso orologio, la diffusione illegale di un video intimo con la compagna e i recenti ‘duelli televisivi’ persi contro Gerry Scotti, l’ex ballerino e conduttore è finito nuovamente sotto i riflettori per un episodio privato diventato di dominio pubblico. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli sarebbero stati sorpresi durante una lite accesa in un ristorante del quartiere Prati a Roma. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Stefano De Martino, lite pubblica con Caroline Tronelli: l’indiscrezione su Belen

