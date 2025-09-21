Stefano De Martino e Caroline Tronelli | la prima lite pubblica a Roma e c' entra Belén Rodriguez?

Secondo quanto riportato da Oggi e Dagospia, il conduttore e la compagna avrebbero litigato in un ristorante del quartiere Prati: ecco cosa potrebbe esserci dietro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Stefano De Martino e Caroline Tronelli: la prima lite pubblica a Roma (e c'entra Belén Rodriguez?)

In questa notizia si parla di: stefano - martino

L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo

Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino

Il periodo nero di Stefano De Martino: il video intimo hackerato, l'orologio di lusso rubato, la sfida con Gerry Scotti (per ora persa) - X Vai su X

Stefano De Martino derubato di un Patek Philippe, il cui valore è circa quarantamila euro. La truffa è avvenuta proprio a Milano. - facebook.com Vai su Facebook

Stefano De Martino e Caroline Tronelli litigano al ristorante; Il gossip tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli: c'è in crisi? «Lui fuori casa dopo un litigio»; Stefano De Martino e Caroline Tronelli, lite furiosa: lei lo lascia da solo al ristorante!.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: la prima lite pubblica a Roma (e c'entra Belén Rodriguez?) - Secondo quanto riportato da Oggi e Dagospia, il conduttore e la compagna avrebbero litigato in un ristorante del quartiere Prati: ecco cosa potrebbe esserci dietro ... Riporta vanityfair.it

Il retroscena sulla lite fra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. “C’entra Belen Rodriguez” - Il retroscena sulla lite fra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Secondo dilei.it