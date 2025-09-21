Tommaso Cerno è un giornalista, scrittore e politico italiano, noto per la sua carriera eclettica e per il suo impegno in ambito civile e politico. Ha costruito un percorso professionale che lo ha portato a ricoprire ruoli di rilievo sia nel mondo del giornalismo che in quello della politica. Attualmente dirige il quotidiano Il Tempo ed è una figura di spicco nel panorama mediatico italiano. Da oggi sarà co conduttore di Domenica In con Mara Venier. Tommaso Cerno si è sempre definito apertamente omosessuale ed è stato un attivista per i diritti LGBTQ+. È stato dirigente nazionale dell’Arcigay e promotore del Gay Pride di Venezia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Stefano Balloch, chi è il marito di Tommaso Cerno: "In passato ci sono state divergenze politiche tra di noi"