Stefano Balloch chi è il marito di Tommaso Cerno | In passato ci sono state divergenze politiche tra di noi
Tommaso Cerno è un giornalista, scrittore e politico italiano, noto per la sua carriera eclettica e per il suo impegno in ambito civile e politico. Ha costruito un percorso professionale che lo ha portato a ricoprire ruoli di rilievo sia nel mondo del giornalismo che in quello della politica. Attualmente dirige il quotidiano Il Tempo ed è una figura di spicco nel panorama mediatico italiano. Da oggi sarà co conduttore di Domenica In con Mara Venier. Tommaso Cerno si è sempre definito apertamente omosessuale ed è stato un attivista per i diritti LGBTQ+. È stato dirigente nazionale dell’Arcigay e promotore del Gay Pride di Venezia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Tommaso Cerno: chi Stefano Balloch, il marito del nuovo conduttore di Domenica In - Chi è Stefano Balloch, ex sindaco e politico friulano, compagno del nuovo conduttore di Domenica In: l'amicizia trentennale, il matrimonio e le liti su Berlusconi. Lo riporta libero.it