Stato di Palestina Starmer annuncerà oggi il riconoscimento Uk Domani a New York la conferenza chiave

(Adnkronos) – Oggi pomeriggio Keir Starmer annuncerà il riconoscimento dello Stato della Palestina da parte del Regno Unito. A riferirlo è la Bbc, che ricorda come a luglio il primo ministro aveva dichiarato che la posizione Uk sarebbe cambiata a settembre se Israele non avesse accettato alcune condizioni, tra cui l'accettazione di un cessate il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com