Stati Uniti sul trono mondiale nella 4×400 femminile | terzo oro per Jefferson-Wooden

21 set 2025

Melissa Jefferson-Wooden completa l’opera e fa tripletta ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, trascinando gli Stati Uniti al successo nella 4×100 femminile dopo aver dominato la scena nei giorni scorsi a livello individuale nei 100 e nei 200 metri. Team USA cala dunque il tris iridato nella staffetta veloce femminile dopo gli ori di Eugene 2022 e Budapest 2023, bissando inoltre la vittoria di un anno fa alle Olimpiadi di Parigi. La nuova regina globale della velocità, coadiuvata da Twanisha Terry, Kayla White e Sha’Carri Richardson, ha vinto il terzo oro personale della rassegna iridata trionfando con il tempo finale di 41. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stati Uniti sul trono mondiale nella 4×400 femminile: terzo oro per Jefferson-Wooden

