Stati Uniti sul trono mondiale nella 4×400 femminile | terzo oro per Jefferson-Wooden

Melissa Jefferson-Wooden completa l’opera e fa tripletta ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, trascinando gli Stati Uniti al successo nella 4×100 femminile dopo aver dominato la scena nei giorni scorsi a livello individuale nei 100 e nei 200 metri. Team USA cala dunque il tris iridato nella staffetta veloce femminile dopo gli ori di Eugene 2022 e Budapest 2023, bissando inoltre la vittoria di un anno fa alle Olimpiadi di Parigi. La nuova regina globale della velocità, coadiuvata da Twanisha Terry, Kayla White e Sha’Carri Richardson, ha vinto il terzo oro personale della rassegna iridata trionfando con il tempo finale di 41. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Stati Uniti sul trono mondiale nella 4×400 femminile: terzo oro per Jefferson-Wooden

In questa notizia si parla di: stati - uniti

Stati Uniti, Trump biglietto sola andata da Kiev al Medioriente con vista Iran

Gli Stati Uniti si ritirano dall’Unesco

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Italia-Stati Uniti in Billie Jean King Cup: risultato in diretta live #SkySport - X Vai su X

Sarà Italia-Stati Uniti la finale di Billie Jean King Cup Con due rimonte Navarro e Pegula vincono i singolari che condannano la Gran Bretagna Domani alle 11:00 la finale in diretta in esclusiva su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX #BJKCup - facebook.com Vai su Facebook

Il medagliere dei Mondiali di nuoto: Stati Uniti sul trono, l'Italia chiude decima; Tennis, US Open, Carlos Alcaraz batte in finale Jannik Sinner e si riprende il trono di numero uno al mondo; Papa Leone XIV, il 18 maggio Roma torna capitale mondiale per la messa di inizio pontificato.

Mondiale per Club, le pagelle: cosa ha funzionato e cosa no - In archivio la prima edizione della competizione inventata dalla Fifa, Soldi, caldo, Trump, stadi, tv, arbitri, polemiche e campi: cosa è andato bene e cosa no negli Stati Uniti Per la Fifa è stato un ... Da panorama.it

Guerra mondiale, Trump: «Siamo molto vicini. Deluso da Putin, non rispetta la nostra leadership» - «Siamo molto vicini a una guerra mondiale», così Trump a Londra durante il vertice con Starmer nella residenza di campagna dei Chequers. Scrive msn.com