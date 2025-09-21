Stati generali del volontariato bergamasco | il dovere della gioia e della speranza
Si è aperta con un grande evento pubblico, sabato 20 settembre 2025 a Bergamo, la terza edizione degli “Stati Generali del Volontariato Bergamasco ” promossa da CSV Bergamo ETS. Dopo la prima edizione del 2016 e la seconda del 2021, CSV Bergamo ha scelto di riproporre l’iniziativa come occasione per discutere sulle questioni intorno a cui il volontariato oggi deve lavorare, definire piste di lavoro e perseguire così la sfida di riaccendere nei territori la scintilla della passione per il possibile. Lo slogan dell’edizione 2025 è “Il dovere della gioia e della speranza ” con una ventina di appuntamenti tra il 20 settembre e il 4 dicembre, suddivisi in quattro nuclei tematici: Politica è partecipazione, Desiderio ostinato di umanità, Prossimità: costruiamo legami inediti e L’orizzonte comune dei diritti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
