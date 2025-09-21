Startlist cronometro Mondiali ciclismo 2025 oggi | orari pettorali di partenza tv streaming italiani in gara
Domenica 21 settembre si apriranno i Mondiali 2025 di ciclismo, a fare alzare il sipario sarà una giornata dedicata interamente alle cronometro per gli elite. La prova contro il tempo per gli uomini si snoderà lungo il circuito di Kigali per un totale di 40,6 chilometri: chi indosserà l’ambita maglia arcobaleno nella capitale del Ruanda? LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 10.22 LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEI MONDIALI DI CICLISMO DALLE 13.45 Il percorso si preannuncia decisamente ostico, visto che sono previsti due passaggi sulla Cote de Nyanz (prima 2,4 chilometri al 6% di pendenza media, poi 6,6 km al 3,5%), il valico della Cote de Peage (1900 metri al 6,6%) e il transito sulla Cote de Kimihurura (1300 metri al 5,9%), quando mancheranno un paio di chilometri al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
