Star Wars | la prossima serie live-action segnerà la fine di un’era su Disney+

Negli ultimi sei anni le serie live-action di Star Wars hanno rappresentato il cuore dell'espansione del franchise su Disney+. Con The Mandalorian come apripista e il successo di spin-off come The Book of Boba Fett, Ahsoka, Andor e Skeleton Crew, la galassia lontana lontana ha vissuto una nuova età d'oro sul piccolo schermo. Tuttavia, il futuro sembra destinato a cambiare radicalmente. La prossima serie sarà l'ultima della fase Disney+. Nel 2025 abbiamo visto arrivare soltanto la seconda stagione di Andor, e il 2026 vedrà il debutto di Ahsoka Stagione 2. Ma oltre a questo, non ci sono altri titoli live-action confermati.

