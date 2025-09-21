Star Wars | la prossima serie live-action segnerà la fine di un’era su Disney+
Negli ultimi sei anni le serie live-action di Star Wars hanno rappresentato il cuore dell’espansione del franchise su Disney+. Con The Mandalorian come apripista e il successo di spin-off come The Book of Boba Fett, Ahsoka, Andor e Skeleton Crew, la galassia lontana lontana ha vissuto una nuova età d’oro sul piccolo schermo. Tuttavia, il futuro sembra destinato a cambiare radicalmente. La prossima serie sarà l’ultima della fase Disney+. Nel 2025 abbiamo visto arrivare soltanto la seconda stagione di Andor, e il 2026 vedrà il debutto di Ahsoka Stagione 2. Ma oltre a questo, non ci sono altri titoli live-action confermati. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: star - wars
Star Wars: Gli ultimi Jedi, Mark Hamill rivela la tragica storia concepita per Luke Skywalker
La citazione di george lucas che svela il segreto dei lightsaber in star wars
Eventi iconici di star wars che meritano una trasposizione dal vivo
Cosa significa «clanker», la parola dell’estate (che viene da Star Wars) contro l’intelligenza artificiale - X Vai su X
Protestare con la Marcia Imperiale di Star Wars mentre a Washington sfilano i soldati della Guardia Nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Star Wars, l'ordine e le prossime uscite: i film e le serie tv; Gina Carano torna in tv: annunciata la nuova serie dopo Star Wars The Mandalorian; LEGO Star Wars: Pieces of the Past supererà i limiti dei fan.
Gina Carano torna in tv: annunciata la nuova serie dopo Star Wars The Mandalorian - Gina Carano torna in tv con una nuova serie ambientata a Las Vegas, tra azione e suspense, pronta a mostrare un lato completamente diverso. Riporta cinema.everyeye.it
Star Wars: Skeleton Crew, il trailer rivela nuovi dettagli sulla trama della prossima serie Disney+ - Lucasfilm ha rilasciato il trailer completo di Skeleton Crew, la prossima serie live- Secondo movieplayer.it