il futuro di star wars: dalla tv al grande schermo. Negli ultimi anni, l’universo di Star Wars ha vissuto una fase di espansione significativa attraverso produzioni in formato live-action su Disney+. Le serie come The Mandalorian, accompagnate da spin-off quali The Book of Boba Fett, Ahsoka, Andor e Skeleton Crew, hanno contribuito a consolidare questa nuova era narrativa. Le recenti scelte strategiche indicano un possibile cambio di rotta che potrebbe segnare la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova fase. la conclusione della fase disney+ per le serie live-action di star wars. le attuali produzioni e il loro andamento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Star Wars: la nuova serie live-action chiude un’era su Disney+