star wars e il rischio di ripetere gli errori di george lucas negli show animati

Il franchise di Star Wars ha subito numerosi cambiamenti dall'acquisizione da parte di Disney, con un focus crescente sull'uso delle serie animate per affrontare controversie e colmare lacune narrative. Questo approccio, se da un lato ha permesso di approfondire aspetti poco sviluppati nelle pellicole, dall'altro evidenzia una tendenza a utilizzare contenuti animati come strumenti correttivi o di spiegazione. In questo articolo si analizza come questa strategia sia diventata ricorrente e quali siano le implicazioni per il futuro della saga. george lucas e le serie animate come rimedio ai fallimenti delle prequel.

