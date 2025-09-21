Star wars copia deadpool e wolverine nella serie lego
una nuova ispirazione presa dal marvel cinematic universe per le future produzioni di star wars. Nel panorama delle serie e dei progetti legati a Star Wars, si nota un recente esempio di come alcune iniziative abbiano adottato elementi già noti in altri universi narrativi. In particolare, una produzione in fase di sviluppo sembra aver preso spunto da uno dei concept più innovativi e apprezzati del Marvel Cinematic Universe, ovvero il Void introdotto in Deadpool & Wolverine. Questa tendenza rappresenta un passo avanti nella narrazione intergalattica, che si sta allontanando dai limiti canonici per esplorare nuove possibilità creative. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: star - wars
