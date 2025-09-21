Stan lee rivive grazie all’ia | polemica tra i fan marvel
l’uso dell’intelligenza artificiale per ricreare personaggi e celebrità defunte. Negli ultimi anni, l’applicazione dell’ intelligenza artificiale (IA) nel settore dell’intrattenimento ha suscitato ampie discussioni, soprattutto quando si tratta di ricostruire digitalmente figure iconiche scomparse. Hollywood ha sperimentato questa tecnologia creando cloni virtuali di attori come James Dean, Carrie Fisher, Ian Holm e Christopher Reeve, utilizzando avanzati sistemi di IA che riproducono fedelmente le loro sembianze e voci. Questi strumenti trovano impiego sia in produzioni cinematografiche che in iniziative commerciali innovative. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
