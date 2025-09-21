Stan Lee come non si è mai visto | il suo ologramma arriva al prossimo Comic-Con a Los Angeles ed è polemica

I fan della Marvel Comics si stanno preparando a a un ritorno sorprendente al Los Angeles Comic-Con: Stan Lee sarà presente. come ologramma! Secondo il The Hollywood Reporter, un ologramma AI di Stan Lee sarà parte integrante della Stan Lee Experience al LACC, in programma dal 26 al 28 settembre nella città degli angeli. Oltre al costo standard di accesso allo stand (tra i 15 e i 20 dollari), i fan potranno spendere ulteriormente per scattare selfie con l’ologramma o addirittura intrattenere conversazioni one-to-one della durata di tre minuti. L’ologramma è stato creato da Proto Hologram, l’azienda responsabile dello specchio interattivo promozionale per The Conjuring: Last Rites, in collaborazione con la società di produzione virtuale HyperReal. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Stan Lee come non si è mai visto: il suo ologramma arriva al prossimo Comic-Con a Los Angeles (ed è polemica)

