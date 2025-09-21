La gara di lancio del disco ai Mondiali 2025 di atletica è stata condizionata dall’ acquazzone che si è abbattuto su Tokyo: l’inizio della prova è stato rinviato di due ore (dalle ore 13.10 alle ore 15.15) e gli atleti sono stati costretti a fare i conti con una pedana bagnata, asciugata in maniera raffazzonata con una quantità industriale di asciugamani richiamati dagli organizzatori. Cadute, dischi in rete, scivoloni, brutti nulli hanno caratterizzato l’intero evento, deciso da una spallata all’ ultimo tentativo firmato da Daniel Stahl. Lo svedese ha spedito l’attrezzo a 70.47 metri, ha superato il lituano Mykolas Alekna (67. 🔗 Leggi su Oasport.it

Stahl batte Alekna in un lancio del disco ai limiti del regolare. Italia fuori dalla top-10 del medagliere ai Mondiali