stagione al via la biblioteca luogo di incontri

"La nostra Sala storica è diventata un luogo di confronto e di apertura, un’agorà cittadina aperta a tutti". Il presidente della Biblioteca degli Intronati, Raffaele Ascheri, ha descritto così l’attività della Comunale di via della Sapienza, che da domani riprende con gli appuntamenti degli Incontri in Biblioteca, la rassegna di conferenze, presentazioni, dibattiti e approfondimenti che Ascheri cura dal momento del sui insediamento, nel 2018. "Con la nuova programmazione – annuncia Ascheri – confermiamo la nostra consueta attitudine a unire temi locali e non, cercando ogni volta di ampliare lo sguardo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

