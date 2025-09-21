La serie horror soprannaturale From, distribuita da MGM+, ha ottenuto un notevole riscontro di pubblico e critica, consolidandosi come una delle produzioni più apprezzate nel panorama delle serie streaming. Dopo aver concluso con successo tre stagioni, la produzione ha annunciato il rinnovo per una quarta stagione, alimentando l’attesa tra gli appassionati del genere. ultime novità sulla stagione 4 di From. aggiornamenti sulla data di uscita e cast. Dopo quasi un anno dalla conferma del rinnovo, le ultime indiscrezioni indicano che la quarta stagione dovrebbe debuttare nel corso del 2026. La data precisa non è ancora ufficiale, anche se si ipotizza un’uscita tra i primi mesi dell’anno, considerando che la produzione è ancora in corso e si prevede il termine delle riprese entro novembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Stagione 4: uscita, cast, trama e ultime novità