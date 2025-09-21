staffetta del pioppino foto e classifica della 32esima edizione

Antraccoli (Lucca), 21 settembre 2025 – Grazie all’impegno della Asd Marciatori Antraccoli è tornata in scena la 32ª Staffetta del Pioppino, appuntamento ormai storico inserito nel contesto festoso della Sagra del Pioppino. La gara, disputata sulla distanza di 3,8 km per ciascuno dei 3 frazionisti, ha preso il via alle 16 dagli stand della sagra presso la Parrocchia di Antraccoli, a pochi chilometri dal casello autostradale di Capannori sulla Firenze–Mare, direzione Lucca. LA CLASSIFICA Grazie alla passione e alla costanza di questo attivissimo sodalizio, la manifestazione è giunta alla sua trentaduesima edizione, confermandosi come una delle staffette competitive di più alto livello tecnico in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

