SportMediaset esalta il centrocampo del Milan solo il Napoli è all’altezza della qualità e dell’assortimento del reparto rossonero

La partita del Milan contro l’Udinese ha colpito e non poco, non solo per i tre gol messi a segno dalla squadra di Allegri, ma anche per il gioco che hanno saputo mettere in campo. Protagonista indiscusso di questo Milan è senza dubbio Modric che nelle sue prime apparizioni in Serie A è davvero sconvolgente. SportMediaset parte dalla solidità del centrocampo rossonero per fare un parallelo con gli altri della Serie A, Napoli compreso. Leggi anche: Modric non invecchia, Ancelotti aveva ragione: è diventato il Calhanoglu di Allegri “Allegri, che ama chi sa trattare bene il pallone, lo ha fatto diventare il perno di un centrocampo che è la forza vera dei rossoneri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - SportMediaset esalta il centrocampo del Milan, “solo il Napoli è all’altezza della qualità e dell’assortimento del reparto rossonero”

Allegri ha una metà campo da scudetto, c'è la regia illuminata di Modric, il tempismo negli inserimenti di Rabiot e la fisicità, fondamentale in interdizione, di Fofana; Milan, Allegri esalta Modric: Meraviglioso; Un tre su tre che esalta il Napoli di Conte: difesa rocciosa, centrocampo super e Hojlund arma in più.

