Oggi, domenica 21 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la finale della Billie Jean King Cup ed i tornei ATP e WTA, il ciclismo con le cronometro élite dei Mondiali, il volley con gli ottavi di finale dei Mondiali, la F1 con il GP d’Azerbaijan, e tanto altro ancora. Alle ore 13.00 italiane si disputerà la gara del GP d’Azerbaijan: il diciassettesimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Baku sulla distanza di 51 giri, per un totale di 306,049 km. A scattare dalla pole position sarà il neerlandese della Red Bull, Max Verstappen, mentre l’italiano della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, sarà in seconda fila, al quarto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 21 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming