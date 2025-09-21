Sport in tv oggi domenica 21 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 21 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la finale della Billie Jean King Cup ed i tornei ATP e WTA, il ciclismo con le cronometro élite dei Mondiali, il volley con gli ottavi di finale dei Mondiali, la F1 con il GP d’Azerbaijan, e tanto altro ancora. Alle ore 13.00 italiane si disputerà la gara del GP d’Azerbaijan: il diciassettesimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Baku sulla distanza di 51 giri, per un totale di 306,049 km. A scattare dalla pole position sarà il neerlandese della Red Bull, Max Verstappen, mentre l’italiano della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, sarà in seconda fila, al quarto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 21 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

La F1 corre a Baku: domenica il via della gara è alle 13; Domenica 21 settembre tra Italia e non solo: Billie Jean King Cup, Mondiali di volley e gli altri appuntamenti; Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 4^ giornata.

