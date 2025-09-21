Sport e Salute si rinnova | il nuovo logo espressione di una missione che continua

Ilgiornale.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un impulso che si apre, che si muove e che include. Un segno semplice, ma carico di significato. Sport e Salute presenta la sua nuova identità visiva: un logo che è molto più di un restyling. È un messaggio chiaro. È una promessa che parla di futuro. Il nuovo simbolo, realizzato con il supporto dell’agenzia di branding CBA Italy, rappresenta una profonda evoluzione, l’espressione concreta di un’energia viva, di una passione condivisa. E nasce dall’ascolto. Dalla volontà di raccontare con autenticità il lavoro di chi ogni giorno porta lo sport dove ce n’è più bisogno. «Con questo nuovo logo raccontiamo l’anima del nostro lavoro: portare lo sport nei territori, nelle scuole, nei quartieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sport e salute si rinnova il nuovo logo espressione di una missione che continua

© Ilgiornale.it - Sport e Salute si rinnova: il nuovo logo espressione di una missione che continua

In questa notizia si parla di: sport - salute

Salute, a Ovindoli la Longevity Run Summer '25, 2 giorni tra check-up, sport e natura

Sport, salute e sostenibilità: R.I.D.A. Ambiente lancia un’occasione di partecipazione concreta

“Medicina, Sport e Prevenzione”: riflettori accesi alla Camera dei deputati sulla salute sportiva

Sport e Salute si rinnova, 'il nuovo logo un segno che ispira, una visione che unisce. Perché lo sport è vita'; Altro che centenario: il nuovo stadio è in ritardo. E la Roma rinnova l'Olimpico fino al 2028; Merate per lo Sport si rinnova e punta su salute, socialità e inclusione.

sport salute rinnova nuovoSport e Salute si rinnova, 'il nuovo logo un segno che ispira, una visione che unisce. Perché lo sport è vita' - Nepi Molineris: 'Abbiamo scelto un segno aperto, inclusivo, in movimento. Secondo msn.com

sport salute rinnova nuovoSport e Salute cambia volto: il nuovo logo è firmato CBA - Un segno aperto e in movimento, che rappresenta inclusione, energia e comunità: il nuovo logo della società esprime la missione di portare lo sport come strumento di benessere e unione ... Segnala engage.it

Cerca Video su questo argomento: Sport Salute Rinnova Nuovo