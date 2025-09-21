Sport e Salute si rinnova ‘il nuovo brand un segno che ispira una visione che unisce Perché lo sport è vita’

Ildifforme.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un impulso che si apre, che si muove e che include. Un segno semplice, ma carico di significato. Sport e Salute presenta la sua nuova identità visiva: un logo che è molto più di un restyling. È un messaggio chiaro. È una promessa che parla di futuro. Il nuovo simbolo, realizzato con il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sport e salute si rinnova 8216il nuovo brand un segno che ispira una visione che unisce perch233 lo sport 232 vita8217

© Ildifforme.it - Sport e Salute si rinnova, ‘il nuovo brand un segno che ispira, una visione che unisce. Perché lo sport è vita’

In questa notizia si parla di: sport - salute

Salute, a Ovindoli la Longevity Run Summer '25, 2 giorni tra check-up, sport e natura

Sport, salute e sostenibilità: R.I.D.A. Ambiente lancia un’occasione di partecipazione concreta

“Medicina, Sport e Prevenzione”: riflettori accesi alla Camera dei deputati sulla salute sportiva

sport salute rinnova 8216ilSport e Salute si rinnova: un segno che ispira, una visione che unisce. Perché lo sport è vita - Sport e Salute presenta la sua nuova identità visiva: un brand che è molto più di un restyling. Segnala corrieredellosport.it

sport salute rinnova 8216ilSport e Salute cambia volto: il nuovo logo è firmato CBA - Un segno aperto e in movimento, che rappresenta inclusione, energia e comunità: il nuovo logo della società esprime la missione di portare lo sport come strumento di benessere e unione ... Si legge su engage.it

Cerca Video su questo argomento: Sport Salute Rinnova 8216il