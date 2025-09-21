Sponsor di maglia chi sono e quanto valgono | tutte le cifre della Serie A

La nostra inchiesta sulle jersey sponsorship di questa stagione. le milanesi al comando, poi la Juve. Lazio e Roma "no logo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sponsor di maglia, chi sono e quanto valgono: tutte le cifre della Serie A

Sponsor cercasi: il vuoto sulla maglia della Roma e lo stop all’accordo con Stake

Sponsor Inter, nuovo logo sulla maglia: fissata la presentazione – TS

Roma, caccia allo sponsor: trattative in corso per maglia e manica

Crescono gli sponsor di maglia in Serie A. Di Milan, Inter e Juve le divise più ricche - Se le gerarchie sportive sono tutte da scoprire, quelle economiche, soprattutto sul terreno delle sponsorizzazioni di maglia sono, invece, già ...

Quanto valgono le maglie di Juventus, Inter e Milan? Il peso degli sponsor - La sfida per il titolo di prossimo Campione d'Italia non è ancora iniziata: il calciomercato impazza e continuerà a farlo fino ad inizio settembre quando sarà più facile farsi un'idea degli equilibri ...