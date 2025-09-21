Spider-Man | Brand New Day Jon Bernthal mostra il nuovo look barbuto e muscoloso del Punitore nel film Marvel

La star di The Punisher e The Wolf of Wall Street mostra il suo look sui social per il prossimo lungometraggio dedicato all'Uomo Ragno. Jon Bernthal ha condiviso sui social un'immagine che dovrebbe ritrarlo mentre si trova sul set di Spider-Man: Brand New Day, co-produzione Marvel StudiosSony Pictures. L'attore tornerà nel ruolo di Frank Castle, già interpretato nella serie tv The Punisher, dopo aver debuttato nel Marvel Cinematic Universe in Daredevil: Rinascita con Charlie Cox. Le prossime apparizioni di Frank Castle Il vigilante tornerà in uno Special Presentation in arrivo su Disney+ nel 2026 mentre è probabile il suo ritorno in Daredevil: Rinascita e il suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day sarà molto importante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal mostra il nuovo look barbuto e muscoloso del Punitore nel film Marvel

