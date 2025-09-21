Spider-man beyond the spider-verse | le anticipazioni di greta lee entusiasmano i fan
stato di avanzamento della produzione di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Il film Spider-Man: Beyond the Spider-Verse si sta avvicinando alla fase finale di produzione, nonostante i numerosi rinvii delle date di uscita. La pellicola, sequel molto atteso, continuerà la narrazione lasciata in sospeso nel finale di Across the Spider-Verse, dove Miles MoralesSpider-Man (interpretato da Shameik Moore) si trova intrappolato in una dimensione alternativa, con la Cospirazione del Punitore ancora all’inseguimento. aggiornamenti sulla data di rilascio e stato della produzione. Originariamente prevista per il 29 marzo 2024, la release è stata successivamente posticipata più volte, arrivando al nuovo appuntamento del 25 giugno 2027. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: spider - beyond
