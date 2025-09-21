Il mondo di Spider-Man è più popolare che mai. Con l’arrivo di Spider-Man: Brand New Day, che vedrà Peter Parker collaborare con eroi come Hulk e Punisher, l’eroe tessiragnatele continua ad avere un ruolo centrale all’interno del Marvel Cinematic Universe. Ma oltre ai grandi team-up con i Vendicatori, è arrivato il momento che il cinema inizi a esplorare più a fondo la sua Spider-Family, un gruppo di personaggi che nei fumetti ha avuto grande rilevanza e che potrebbe arricchire le future produzioni Marvel Studios. Ecco cinque membri della Spider-Family che meriterebbero di apparire in un film live-action. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider-Man: 5 membri della Spider-Family che meritano un film live-action