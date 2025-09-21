Spettatori Inter Sassuolo i tifosi nerazzurri accorrono in massa per la sfida contro i neroverdi! I numeri

Spettatori Inter Sassuolo, «Meazza senza tutto esaurito» ecco quanti sono i tifosi sugli spalti per la quarta giornata di campionato. Il fascino di San Siro continua a regalare numeri importanti, anche quando non si raggiunge il tutto esaurito. Per la sfida tra Inter e Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A, la società nerazzurra ha comunicato un dato ufficiale di 68.852 spettatori presenti sugli spalti del Meazza. Un colpo d’occhio imponente, seppur distante dalla capienza massima, che testimonia ancora una volta il legame profondo tra i tifosi e la squadra allenata da Cristian Chivu, tecnico rumeno alla sua prima stagione sulla panchina interista. 🔗 Leggi su Internews24.com

