Spettatori Inter Sassuolo i tifosi nerazzurri accorrono in massa per la sfida contro i neroverdi! I numeri
Spettatori Inter Sassuolo, «Meazza senza tutto esaurito» ecco quanti sono i tifosi sugli spalti per la quarta giornata di campionato. Il fascino di San Siro continua a regalare numeri importanti, anche quando non si raggiunge il tutto esaurito. Per la sfida tra Inter e Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A, la società nerazzurra ha comunicato un dato ufficiale di 68.852 spettatori presenti sugli spalti del Meazza. Un colpo d’occhio imponente, seppur distante dalla capienza massima, che testimonia ancora una volta il legame profondo tra i tifosi e la squadra allenata da Cristian Chivu, tecnico rumeno alla sua prima stagione sulla panchina interista. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: spettatori - inter
Monza Inter, ascolti record su Sportitalia: oltre un milione di spettatori raggiunti!
L'Inter supera l'Olympiacos al San Nicola: oltre 40mila spettatori per la gara dei nerazzurri
Tifosi Inter, il San Nicola risponde presente: 40mila spettatori per la sfida contro l’Olympiacos
Il report annuale UEFA premia Inter e #Milan: San Siro al top in Europa per spettatori #milanpress - X Vai su X
Spettatori Inter-Udinese: 70.796 Settore ospiti: 660 Sfortunatamente chi era a San Siro confermava che a sentirsi un altro pò erano più gli ospiti che i tifosi interisti. Si faccia qualcosa per favore, la Curva e la vera atmosfera hanno bisogno di tornare. Per la squ - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Sassuolo: biglietti e info per i tifosi; Cremonese-Parma (ore 15): derby con oltre 13mila spettatori con 2366 ospiti (record di tifosi parmigiani in trasferta); Inter-Sassuolo: biglietti e info per i tifosi.
Inter-Sassuolo, il dato ufficiale sugli spettatori presenti a San Siro - Il gol di Dimarco al quarto d'ora ha permesso all'Inter di sbloccare il risultato contro il Sassuolo, con i nerazzurri che hanno chiuso avanti 1- Secondo msn.com
LIVE - Inter-Sassuolo 1-0, decide sin qui la rete di Dimarco. Sono quasi 70mila i presenti a San Siro - Arriva il dato dei presenti a San Siro, che si attesta sui 68. Segnala msn.com