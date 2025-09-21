Sperlonga si presenta con una mazza da golf dopo una lite | guai per un 39enne
Sperlonga, 21 settembre 2025- Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sperlonga (LT), al termine di attività investigativa, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 39 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di minaccia aggravata. In particolare i Carabinieri, a seguito della querela presentata da un 54enne di, hanno avviato un’indagine che ha permesso di individuare il responsabile per cui precede, il quale la sera antecedente, a seguito di un diverbio sorto per futili motivi con la persona offesa, dopo essersi allontanato, ha fatto ritorno e brandendo una mazza da golf, gli ha proferito frasi minacciose. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
