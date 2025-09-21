Spari a un matrimonio almeno un morto e tanti feriti | tutto in un attimo

Spari durante un matrimonio hanno trasformato una serata di festa in un dramma. Al Sky Meadow Country Club di Nashua, nel New Hampshire, un uomo è stato ucciso e diverse persone sono rimaste ferite dopo che un assalitore ha aperto il fuoco tra gli invitati. Il panico si è diffuso all’improvviso: gli ospiti hanno cercato riparo tra i tavoli e all’esterno della struttura, mentre sul posto arrivavano le pattuglie di polizia e i mezzi di soccorso. Gli agenti hanno immediatamente fermato un sospetto, trovato all’interno del complesso. In un primo momento si era parlato di due persone coinvolte, ma la visione dei filmati di sorveglianza ha chiarito che a sparare è stato un unico uomo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

